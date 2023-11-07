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15:30, 07 ноября 2023
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Топ самых опасных для печени лекарств. Это должен знать каждый!

Топ самых опасных для печени лекарств. Это должен знать каждый!

© Фото: James Yarema / Unsplash

Топ самых опасных для печени лекарств в беседе с «Вечерней Москвой» назвал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Медик рассказал, что наибольшую опасность для печени представляют обезболивающие и антибиотики. Если пить эти медикаменты каждый день без контроля врача, это негативно отразится на здоровье печени. Если принимать лекарства редко и по предписанию доктора, вреда не будет.

Чтобы проверить состояние органа, врач посоветовал пройти следующие обследования: анализ крови на АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевину, мочевую кислоту, калий. Если показатели будут в норме, то печень и почки работают нормально, отметил эксперт.

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