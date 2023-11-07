Топ продуктов для здоровья сердца. Кардиолог поделился важным списком

Важным списком продуктов, полезных для здоровья сердечно-сосудистой системы, поделился врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. В разговоре «Газетой.Ru» эксперт заявила, что достаточное количество питательных веществ, витаминов, микроэлементов и клетчатки находится в рыбе и масле.

В топ рекомедаций к рациону вошли сельдь, скумбрия и лосось. Употребление этих продуктов два раза в неделю, по мнению эксперта, снижает риски развития атеросклероза.

Здоровье сердца и сосудов зависит также от достаточного количества полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в организме. Чтобы восполнить их недостаток достаточно добавлять в блюда оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое или рапсовое масло, уверена Бирюкова.