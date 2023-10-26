Стилист составила топ популярных ошибок в макияже

Топ популярных ошибок в макияже составила в беседе с «Газетой.Ru» стилист-визажист Алина Аболиня.

Специалист заявила, что чаще всего женщины забывают подготовить кожу к нанесению косметики. Она призвала очищать, тонизировать и увлажнять лицо. После основного ухода следует наносить базу, или праймер, а только после — тональный крем.

Тональный крем Аболиня посоветовала наносить исключительно специальной кистью или спонжем. Если это делать руками, средство может лечь на кожу неравномерно. Пудрой не стоит покрывать все лицо: лучше затронуть только Т-зону. Кроме того, брови не должны быть темными и графичными: в тренде естественный цвет волосков.

Популярной ошибкой стилист назвала также нанесение помады на неухоженные губы. «Сейчас вновь мода на матовые текстуры, но если мы сразу нанесем такую помаду, то лишь подчеркнем сухость губ», — сказала она и рекомендовала сначала обработать губы скрабом, а затем увлажнить их бальзамом.

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