Врач перечислила топ-5 витаминов для осени

Топ-5 необходимых осенью витаминов перечислила «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько. По ее словам, в холодное время года организму необходимы вещества, укрепляющие иммунитет, волосы и ногти.

Барьером для сезонных заболеваний врач назвала витамин С. Он содержится в облепихе, шиповнике, красном болгарском перце, лимоне и апельсине. Аналогичными свойствами обладает цинк, который есть в морепродуктах, орехах и красном мясе. Цинк также поддерживает молодость кожи, а у мужчин синтезирует тестостерон.

Витамин В12, который содержится в красном мясе и говяжьей печени, синтезирует выработку железа и поддерживает уровень гемоглобина в норме. Положительно влияет на иммунитет витамин А, его можно получить из моркови, печени и черноплодной рябины.

Копытько также порекомендовала употреблять растительные масла, богатые витамином Е. «Витамин Е способен замедлить процессы старения кожи, потому что отвечает за синтез коллагена в организме. Также он укрепляет волосы и состояние ногтей. Кроме того, с помощью витамина Е люди с аллергией на холод могут улучшить состояние кожи», — рассказала доктор.

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