Топ-3 самых опасных сладостей. Откажитесь прямо сейчас!

Топ-3 самых опасных для здоровья сладостей назвала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» эксперт рассказала, что прямо сейчас стоит отказаться от употребления леденцов, вафлей и батончиков.

По словам диетолога, в этих продуктах содержится много сахара и ароматизаторов, а в вафлях — трансжиров. Все эти добавки разрушают клеточные структуры организма и сбивают обменные процессы, вследствие чего нарушается работа сердечно-сосудистой системы, возникают инфаркты и инсульты.

Ранее врач-диетолог Мухина назвала продукты, которые помогут побороть тягу к сладкому.