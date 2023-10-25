21:50, 25 октября 2023
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Врач перечислила топ-3 пищевых добавок для мужчин и женщин
© Фото: Nicolas Solerieu / Unsplash
Топ-3 пищевых добавок для мужчин и женщин перечислила доктор Минди Пельц в подкасте The Diary Of A CEO. Ее рекомендации приводит портал Ferra.expert.
Представительниц прекрасного пола Пельц призвала принимать магний. Мужчинам требуется пить препараты с цинком, так как этот микроэлемент способствует выработке тестостерона.
Доктор добавила, что всем людям вне зависимости от пола необходим витамин D. Его нужно принимать в осенние и зимние месяцы. Если уровень витамина D в организме падает ниже 30 единиц, страдает иммунитет, предупредила Пельц.
Ранее диетолог перечислила топ-5 витаминов для осени.