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21:50, 25 октября 2023
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Врач перечислила топ-3 пищевых добавок для мужчин и женщин

Врач перечислила топ-3 пищевых добавок для мужчин и женщин

© Фото: Nicolas Solerieu / Unsplash

Топ-3 пищевых добавок для мужчин и женщин перечислила доктор Минди Пельц в подкасте The Diary Of A CEO. Ее рекомендации приводит портал Ferra.expert.

Представительниц прекрасного пола Пельц призвала принимать магний. Мужчинам требуется пить препараты с цинком, так как этот микроэлемент способствует выработке тестостерона.

Доктор добавила, что всем людям вне зависимости от пола необходим витамин D. Его нужно принимать в осенние и зимние месяцы. Если уровень витамина D в организме падает ниже 30 единиц, страдает иммунитет, предупредила Пельц.

Ранее диетолог перечислила топ-5 витаминов для осени.

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