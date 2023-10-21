Регина Тодоренко опубликовала видео в купальнике и развеселила россиян

В ролике Тодоренко зажала во рту бокал, повернула голову и вылила напиток в рот своей подруге без помощи рук. «Отдых в [отеле] Савой, он такой», — подписала ролик телеведущая.

«Чуть сердце не остановилось. Главное, что ни одна капля не пострадала», «Только так и надо отдыхать с подругами», «Пересматриваю и не могу остановиться», — прокомментировали видео подписчики звезды.

Ранее Тодоренко продемонстрировала на камеру морщины на лице.