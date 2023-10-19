Тина Канделаки раскрыла свои взгляды на сексуальность

Свои взгляды на сексуальность раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Тина Канделаки. Она призвала женщин вообще не рассматривать вариант выбора между финансовой независимостью и замужеством, а сфокусироваться на себе и своей свободе.

«Свобода, в том числе финансовая, — это сексуально, современно и уважаемо. Вот что действительно привлекательно — действующий и стремящийся человек, чей труд ценится и оплачивается», — написала знаменитость.

По словам Канделаки, первое и главное, чего должна достичь каждая девушка как можно скорее, — это финансовая самостоятельность, причем это вопрос не только денег, но и личного достоинства, самоценности и реализации, отметила она.

Ранее Тина Канделаки дала советы по борьбе с осенней хандрой.