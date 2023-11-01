Вот, что любит Тимати! Возлюбленная артиста показала откровенное фото

Вот, что любит рэпер Тимати! Возлюбленная артиста, модель Валентина Иванова показала откровенное фото в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Блогерша позировала в бикини с леопардовым принтом на бортике бассейна с видом на океан. Она повернулась к камере боком, чтобы продемонстрировать свои формы. Волосы модель оставила распущенными, а лицо — без косметики.

Ранее был раскрыт реальный возраст возлюбленной Тимати.