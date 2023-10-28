Как им это удалось? The Beatles выпустят новую песню с голосом покойного Леннона

Оставшиеся в живых бывшие члены группы The Beatles выпустят новую песню «Now and Then», релиз намечен на 2 ноября, передает KP.RU. Это станет последней песней легендарной группы.

Изначально работать над песней еще в конце 70-х начал певец Джон Леннон, но в декабре 1980-го года его застрелили и «Now and Then» осталась незаконченной. В 1995 году оставшиеся участники группы Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон вернулись к доработке трека, однако до конца его сведение так и не было закончено из-за недовольства песней Джорджем Харрисоном.

Спустя 20 лет после смерти Харрисона, скончавшегося от онкологии, Маккартни и Старр вновь вернулись к доработке песни и летом этого года закончили работу над ней. По данным СМИ, в этом помог искусственный интеллект, который смог воссоздать голос покойного Леннона. Известно, что владельцем авторских прав «Now and Then» будет вдова Леннона Йоко Оно.