Терапевт Абакумов перечислил донорам крови рекомендации и противопоказания

Основные рекомендации и противопоказания к донорству крови перечислил в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он отметил, что сдавать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет и с нормой гемоглобина выше 120 граммов на литр.

Нельзя сдавать кровь, если у человека в анамнезе вирусные гепатиты, туберкулез, паразиты, болезни крови, бронхиальная астма, эмфизема легких, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания кожи, наркотическая зависимость. Кроме того, к сдаче крови не допускаются люди с весом менее 50 килограммов.

Непосредственно перед процедурой эксперт советует плотно поесть и выпить сладкий чай или минеральную воду. Следует исключить аспирин и анальгетики за три дня до сдачи, алкоголь за двое суток, табак за один час и жареную и жирную пищу за один день. По словам Абакумова, не стоит есть рыбу и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

После процедуры в течение часа не рекомендуется курить, снимать повязку ранее 3-4 часов, заниматься спортом и пренебрегать водой и питанием. Эксперт уточнил, что лучше всего выпить не менее двух литров чистой воды.