Многодетному семейству Тепляковых отказали в постановке на жилищный учет

Многодетным Тепляковым отказали в постановке на жилищный учет в Москве. Об этом глава известного семейства Евгений Тепляков рассказал в YouTube-канале «Учимся с Алисой».

«Кто следит за нашей эпопеей с постановкой на жилищный учет, сообщаю: можете расслабиться, пришел отказ. На каких основаниях? У моей супруги Натальи Аркадьевны — у Наташеньки нашей любимой, самой лучшей и замечательной женщины, до которой некоторым хейтершам, как до Луны пешком даже в лучшие годы, — нет справки о том, что, когда ей было пять лет, у нее не было собственности в Чебоксарах», — заявил Тепляков.

Он добавил, что в Департаменте городского имущества у них с супругой потребовали также справки о доходах.

«С одной стороны, спасибо ДГИ, что они 60 дней тянуть не стали, а дали ответ через полторы-две недели. С другой стороны, очень жаль, что они не стали ничего запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия. Зачем тогда все эти системы?» — возмутился многодетный москвич. Тепляков назвал сложившуюся ситуацию бредом и сообщил, что они с женой планируют собрать весь пакет необходимых документов еще раз.

«И раз никто не хочет нам квартиру давать, будем плакать и заводить новых "Алис", чего и вам желаем», — такими словами Тепляков завершил свое послание.

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