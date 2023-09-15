11:33, 15 сентября 2023
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Тело дочери известного актера нашли в квартире в центре Москвы
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В квартире в центре Москвы найдено тело дочери известного актера Михаила Ульянова, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». 63-летняя Елена Ульянова скончалась у себя дома на улице Малой Бронной.
Причина смерти женщины пока неясна. Известно, что Ульянова была художником-графиком. Ее родители — народный артист СССР Ульянов и заслуженная артистка РСФСР Алла Парфаньяк.