Тело дочери известного актера нашли в квартире в центре Москвы

В квартире в центре Москвы найдено тело дочери известного актера Михаила Ульянова, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». 63-летняя Елена Ульянова скончалась у себя дома на улице Малой Бронной.

Причина смерти женщины пока неясна. Известно, что Ульянова была художником-графиком. Ее родители — народный артист СССР Ульянов и заслуженная артистка РСФСР Алла Парфаньяк.