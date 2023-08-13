Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла свои способы борьбы со стрессом

Свои способы борьбы со стрессом раскрыла в личном Telegram-канале телеведущая Екатерина Андреева. Она призвала подписчиков следовать ее примеру.

«Изучайте техники управления стрессом, такие как глубокое дыхание, медитация, йога, тай-чи. Не забывайте о позитивных моментах в жизни. Найдите время для приятных вещей, которые вы любите делать», — порекомендовала ведущая программы «Время» на Первом канале.

Андреева посоветовала после стрессовых ситуаций уделять внимание своей эмоциональной, физической и психологической благополучности. Важное значение, по ее словам, имеют отдых и расслабление: можно посмотреть фильм или почитать книгу, а также пообщаться с близкими людьми — обсудить с ними свои чувства, получить поддержку, почувствовать себя не так одиноко.

Она также порекомендовала ухаживать за своим телом — заниматься спортом, следить за питанием и сном.

«Но самое важное — не бойтесь обращаться за помощью, если вы чувствуете, что справиться самостоятельно с эмоциональными или психологическими проблемами сложно. Обратитесь к психологу или медицинскому специалисту для получения поддержки и совета», — подчеркнула Андреева.