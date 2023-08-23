17:31, 23 августа 2023
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Татьяна Тарасова высказалась о появлении Костомарова в протезах на льду
© Кадр: Telegram-канал SHOT
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появлении фигуриста Романа Костомарова в протезах на льду. Она заявила в интервью «Матч ТВ», что ее крайне тронул поступок спортсмена.
«Он всех нас, и меня в том числе, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг», — заявила Тарасова.
Тренер также отметила, что Костомаров обладает «уникальным, олимпийским» характером.
Костомаров вышел на лед после ампутации конечностей и установки протезов во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи. Он появился на публике во время выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной.