Татьяна Тарасова высказалась о появлении Костомарова в протезах на льду

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появлении фигуриста Романа Костомарова в протезах на льду. Она заявила в интервью «Матч ТВ», что ее крайне тронул поступок спортсмена.

«Он всех нас, и меня в том числе, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг», — заявила Тарасова.

Тренер также отметила, что Костомаров обладает «уникальным, олимпийским» характером.

Костомаров вышел на лед после ампутации конечностей и установки протезов во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи. Он появился на публике во время выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной.