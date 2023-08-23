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17:31, 23 августа 2023
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Татьяна Тарасова высказалась о появлении Костомарова в протезах на льду

Татьяна Тарасова высказалась о появлении Костомарова в протезах на льду

© Кадр: Telegram-канал SHOT

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появлении фигуриста Романа Костомарова в протезах на льду. Она заявила в интервью «Матч ТВ», что ее крайне тронул поступок спортсмена.

«Он всех нас, и меня в том числе, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг», — заявила Тарасова.

Тренер также отметила, что Костомаров обладает «уникальным, олимпийским» характером.

Костомаров вышел на лед после ампутации конечностей и установки протезов во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи. Он появился на публике во время выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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