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02:31, 10 августа 2023
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Таксисты напали на водителя автобуса в Подмосковье и попали на видео

Таксисты напали на водителя автобуса в Подмосковье и попали на видео

© Кадр: Группа «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте»

Водители такси и маршрутки напали на водителя автобуса в Подмосковье из-за того, что мужчина якобы поставил транспортное средство на их место. Конфликт попал на видео, опубликованное в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

«Ты мужчина или нет?» — кричали через окно автобуса водителю агрессивные мужчины.

Один из конфликтующих в какой-то момент начал пытаться ударить водителя автобуса, размахивая руками прямо в его салоне. Все это время от агрессоров слышна нецензурная брань.

«Борьба за кусок хлеба», «Нужно просто набрать 122», «Места посадки в маршрутки очень строго установлены и вполне возможно, водитель автобуса по глупости решил устроить бардак, занять на его взгляд более лучшее место, вот люди и возмущены», «Почему их так много на одного? Он же всего одно место занял, а их трое. Не состыкуется», — прокомментировали увиденное юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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