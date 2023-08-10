Таксисты напали на водителя автобуса в Подмосковье и попали на видео

Один из конфликтующих в какой-то момент начал пытаться ударить водителя автобуса, размахивая руками прямо в его салоне. Все это время от агрессоров слышна нецензурная брань.

«Борьба за кусок хлеба», «Нужно просто набрать 122», «Места посадки в маршрутки очень строго установлены и вполне возможно, водитель автобуса по глупости решил устроить бардак, занять на его взгляд более лучшее место, вот люди и возмущены», «Почему их так много на одного? Он же всего одно место занял, а их трое. Не состыкуется», — прокомментировали увиденное юзеры.