«Так много негатива!» Волочкова обиделась на россиян

В обиде на не ценящих ее старания россиян призналась популярная балерина Анастасия Волочкова. Ее цитирует «Газета.ру».

«Непросто оставаться человеком, когда так много негатива льется на твои плечи… Никто в жизни не будет ценить ни мое творчество, ни то, что я сделала людям, ни то, как тяжело мне давались проекты... Все будут обсуждать взмах Волочковой в бутафорском самолете –– вот что людям интересно», — заявила знаменитость.

Волочкова имела в виду фотографию, которую сделала недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве: она замерла в полушпагате на фоне макета советского истребителя Ла-5, применявшегося в годы Великой Отечественной войны. Подписчики тогда обрушились на нее с резкой критикой, некоторые даже пообещали заявить в полицию.

Ранее Волочкова продемонстрировала поперечный шпагат в компании гимнастки Ляйсан Утяшевой.