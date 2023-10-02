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14:38, 02 октября 2023
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Сын Михаила Швыдкого попал в больницу в тяжелом состоянии

Сын Михаила Швыдкого попал в больницу в тяжелом состоянии

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сын экс-министра культуры РФ, телеведущего Михаила Швыдкого 43-летний продюсер Александр Швыдкой попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, мужчину экстренно доставили в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа, ребер и позвонков. В крови пациента был обнаружен алкоголь.

Находясь в сознании, Швыдкой рассказал правоохранителям, что он упал с лестницы в доме на Большой Грузинской улице. Однако полицейские проверяют версию об избиении.

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