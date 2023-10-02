Сын Михаила Швыдкого попал в больницу в тяжелом состоянии

Сын экс-министра культуры РФ, телеведущего Михаила Швыдкого 43-летний продюсер Александр Швыдкой попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, мужчину экстренно доставили в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа, ребер и позвонков. В крови пациента был обнаружен алкоголь.

Находясь в сознании, Швыдкой рассказал правоохранителям, что он упал с лестницы в доме на Большой Грузинской улице. Однако полицейские проверяют версию об избиении.