Требует половину! Сын Евгения Белоусова вспомнил о наследстве через 26 лет после смерти отца

Внебрачный сын певца Евгения (Жени) Белоусова Роман вспомнил о наследстве через 26 лет после смерти отца и требует половину, сообщает «Леди Mail.ru» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. 31-летний наследник подал иск в суд.

«Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы. Роман просит признать за ним право на его долю — одну вторую от наследственной массы — и передать права на интеллектуальную собственность», — заявил Жорин.

По словам адвоката, на внебрачного сына Белоусова вышли представители съемочной группы фильма об известном артисте эстрады. Они попросили у него разрешения на использование песен его отца в фильме. Так выяснилось, что наследство на авторские права композиций не оформлялось.

Дочь Белоусова от третьей жены, провизора Елены Худик, Кристина, которой досталось все имущество отца после его смерти, поехала с братом к нотариусу, чтобы помочь ему вступить в наследство. Однако мать девушки решила воспрепятствовать этому и заявила, что Роману ничего не положено.

«Тем самым были нарушены права Романа Белоусова. В иске указано, что на момент ухода из жизни его отца мальчику было четыре года, и он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство», — заявил Жорин.

Роман — сын клавишницы Оксаны Шидловской, которая также работала главбухом фирмы Евгения Белоусова. Сегодня он занимается музыкой, исполняет на концертах песни отца и других исполнителей. Отмечается, что его голос очень похож на голос родителя.

Ранее сообщалось, что суд отказал третьей жене музыканта Александра Градского Ольге Градской в получении доли наследства исполнителя.