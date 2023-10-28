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21:50, 28 октября 2023
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Сын Епифанцева угодил в скандал. Что случилось в элитной школе в центре Москвы?

Сын Епифанцева угодил в скандал. Что случилось в элитной школе в центре Москвы?

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сын актера Владимира Епифанцева от брака с актрисой Анастасией Веденской попал в скандал после разборок с одноклассником, в которые в какой-то момент вмешался отец мальчика — адвокат и председатель Российско-Израильского совета Ренат Ягудаев, сообщает «360».

По словам Веденской, агрессивный мужчина уже не первый раз пытается вмешаться в детские конфликты. Изначально между мальчиками возникли разборки на фоне того, что сын Епифанцева заступился за девочку. Узнав о случившемся, за сына в школе пришел заступаться отец.

«Ситуация непростая. Взрослый мужик бегает и нападает на детей в школе в центре Москвы. Это вообще», — поделилась Веденская.

Теперь артистка намерена обращаться к правоохранителям.

Редакция
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