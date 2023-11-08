«Красавчик!» Звезда сериала «Скорая помощь» показала повзрослевшего сына Эдуарда Лимонова

Звезда сериала «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова показала подписчикам общего сына с писателем Эдуардом Лимоновым. Снимком телезвезда поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На фото знаменитость обнимает повзрослевшего сына, 17-летнего Богдана Лимонова, который стал уже выше матери. Публикацию Волкова сопроводила словами: «С днем рождения, моя любовь, моя надежда, мой любимый сын! 17 лет, как быстро летит время! Сложный возраст, сложный год и время непростое».