08:00, 08 ноября 2023
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«Красавчик!» Звезда сериала «Скорая помощь» показала повзрослевшего сына Эдуарда Лимонова
© Кадр: сериал «Скорая помощь»
Звезда сериала «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова показала подписчикам общего сына с писателем Эдуардом Лимоновым. Снимком телезвезда поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На фото знаменитость обнимает повзрослевшего сына, 17-летнего Богдана Лимонова, который стал уже выше матери. Публикацию Волкова сопроводила словами: «С днем рождения, моя любовь, моя надежда, мой любимый сын! 17 лет, как быстро летит время! Сложный возраст, сложный год и время непростое».