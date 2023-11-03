«Последнее слово — за мужем!» Сябитова дала женщинам сомнительные советы

Главная сваха страны, телеведущая Роза Сябитова в личном Telegram-канале дала женщинам сомнительные советы. Она решила напомнить правила семьи, которыми руководствовались наши прабабушки.

«Последнее слово остается за мужем. Если жена соревнуется с мужем, пытаясь показать, кто в доме хозяин, то мужчина в этом случае, как правило, ведет себя агрессивно. Такое поведение мужчины оправдано, потому что сохранение авторитета в семье является его долгом. Нет авторитета — нет уважения. Нет уважения — нет ответственности за семью», — написала знаменитость.

По словам Сябитовой, залогом счастливых отношений была верность. Если мужчина хотел, чтобы у него была верная супруга и послушные дети, и они никогда не разочаровывались в нем, он сам не нарушал обет верности. Кроме того, муж принимал обязательство защищать партнершу в любой ситуации и быть добытчиком в семье. На плечи жены же ложилась забота о здоровье супруга.

Ранее сваха Сябитова назвала причину большого количества разводов среди молодежи.