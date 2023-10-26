Стоматолог заявила о связи болей в зубах и спине

О связи болей в зубах и спине заявила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии» Наталья Юрченко.

По словам врача, идущие к зубам нервы в человеческом организме пересекаются с нервами, идущими к другим частям тела, в том числе спине. Из-за этого человек может ощущать рефлекторные боли, передающиеся из одной области в другую. Поэтому дискомфорт и боли в спине могут быть вызваны воспалением корневых каналов, кариесом или пародонтитом.

«Боли в зубах могут привести к изменению позы или жевательного движения, а это — к дополнительному напряжению мышц спины и болевым ощущения в этой области», — отметила Юрченко.

Некоторые проблемы с зубами могут вызывать мышечное напряжение в области лица, шеи и плеч и распространиться на спину. Чаще всего это происходит из-за неправильного прикуса или некачественных зубных протезов, добавила стоматолог.

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