Священник и муфтий раскрыли отношение религии к пятнице 13-го

Отношение религии к «мистическому» дню пятницы 13-го раскрыли РИА Новости муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов и сотрудник молодежного отдела Московской городской епархии, руководитель миссионерского проекта «Библейское движение» иерей Николай Бабкин. Они заявили, что вера в особую силу этого дня — симптом ложного духовного пути.

И мусульманам, и христианам следует игнорировать приметы и суеверия, заявили муфтий и священник. Магическое мышление, по их словам — грех перед Богом.

«Пятница 13-е — это история про суеверия, то есть магическое мышление, отсюда и «магия цифр». Нумерология имеет отношение к эзотерике, а не к христианству. Если ты веришь в знаки, то идешь не за Христом, а за своими страхами и состояниями, а это ложный духовный путь», — пояснил отец Николай.

Мухутднинов напомнил, что пятница — священный день для каждого мусульманина. Стоит ориентироваться на это и помнить, что почти все приметы и суеверия имеют приземленное объяснение. «Если разобраться в сути вопроса, то стоит знать, что соль несколько веков назад стоила безумных денег, поэтому на неуклюжего человека, который просыпал соль, обрушивался гнев его домочадцев», — привел он пример.

Исследователи считают примету об опасности пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим на рубеже XIX—XX веков. Существует современная неподтвержденная версия о происхождении этого суеверия, связанное с историй ордена тамплиеров. Согласно этой теории, в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство.