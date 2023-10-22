«Источник молодости»: диетолог перечислила полезные свойства тыквы

Полезные свойства тыквы перечислила в разговоре с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, тыква улучшает обменные процессы и насыщает организм витаминами, а еще это прекрасный источник клетчатки и пищевых волокон.

«Клетчатка необходима для полноценного функционирования пищеварительной системы и улучшения функций кишечника. От этого процесса зависит работа иммунной системы», — рассказала эксперт.

В тыкве также содержатся «источники молодости» — бета-каротин и витамин А. Они улучшают состояние кожи, тонизируют эпителий и обновляют зрение.

«Тыква — это антиоксидант, замедляющий процесс старения», — заявила Соломатина.

Она добавила, что большинство полезных микроэлементов и витаминов сохраняются в тыкве после запекания.