Люди
23:59, 22 октября 2023
1 мин.

«Источник молодости»: диетолог перечислила полезные свойства тыквы

«Источник молодости»: диетолог перечислила полезные свойства тыквы

© Фото: Unsplash

Полезные свойства тыквы перечислила в разговоре с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, тыква улучшает обменные процессы и насыщает организм витаминами, а еще это прекрасный источник клетчатки и пищевых волокон.

«Клетчатка необходима для полноценного функционирования пищеварительной системы и улучшения функций кишечника. От этого процесса зависит работа иммунной системы», — рассказала эксперт.

В тыкве также содержатся «источники молодости» — бета-каротин и витамин А. Они улучшают состояние кожи, тонизируют эпителий и обновляют зрение.

«Тыква — это антиоксидант, замедляющий процесс старения», — заявила Соломатина.

Она добавила, что большинство полезных микроэлементов и витаминов сохраняются в тыкве после запекания.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.