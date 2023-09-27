Светлана Бондарчук захотела разделить имущество с экс-супругом

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Рудская, более известная как Светлана Бондарчук, захотела разделить имущество с бывшим мужем. Она подала иск о разделе совместно нажитого в браке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован в суде 26 сентября и еще не передан судье на рассмотрение», — уточнил собеседник агентства.

Бондарчук и Рудская познакомились в 1986 году, в 1991 поженились и пробыли в браке до 2016 года. У экс-супругов есть общие дети — сын Сергей 1991 года рождения и дочь Варвара 1999 года рождения.