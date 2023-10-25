54-летняя Светлана Бондарчук надела корсет и восхитила поклонников

Черный корсет надела во время новой фотосессии 54-летняя модель Светлана Бондарчук. Видеозаписью со съемок она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Никогда не носила корсеты, а зря. Любовь с первого взгляда!» — призналась она.