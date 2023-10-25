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13:35, 25 октября 2023
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54-летняя Светлана Бондарчук надела корсет и восхитила поклонников

54-летняя Светлана Бондарчук надела корсет и восхитила поклонников

© Кадр: @a030aa

Черный корсет надела во время новой фотосессии 54-летняя модель Светлана Бондарчук. Видеозаписью со съемок она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Никогда не носила корсеты, а зря. Любовь с первого взгляда!» — призналась она.

Увиденное восхитило поклонников. «Красивая! Все моложе и моложе становитесь», «У вас прекрасные руки! Прям для фламенко созданы», «Просто роскошь!», «Фантастическая», «Крутая!» — написали они в комментариях.

Ранее Бондарчук заявила о пользе длинных рук.

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