Светлана Бондарчук примерила образ эксцентричной британской певицы

Образ эксцентричной британской певицы Эми Уайнхаус примерила известная российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Результат она сняла на видео и показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вечные ценности», — подписала она ролик. В кадре знаменитость с крупными стрелками на глазах и объемной прической сидит перед зеркалом, а визажист наносит ей макияж. Нижнюю губу модели украшает видеоэффект в виде пирсинга. На фоне звучит одна из известных песен Уайнхаус.

«Как тебе идет такой стиль!» — прокомментировала публикацию телеведущая Анфиса Чехова.

Другие подписчики также оценили образ Бондарчук. «Какая вы красотка!», «Это вау!», «Огонь!», «Неземная красота», — написали они в комментариях.

14 сентября 2023 года Уайнхаус могло бы исполниться 40 лет. Певица умерла, когда ей было 27.