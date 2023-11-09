Светлана Бондарчук не берет фамилию второго мужа. В чем причина?

Телеведущая Светлана Бондарчук не берет фамилию второго мужа, дизайнера Сергея Харченко. В чем причина? Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

«Почему я должна менять фамилию, с которой я прожила последние 30 лет? Это не просто фамилия, это мой бренд. Вообще-то, официально, я всю жизнь живу под своей девичьей фамилией и не скрываю этого. Просто есть документы, а есть псевдоним. Многие артисты используют псевдоним», — сказала она.

Знаменитость отметила, что вместе с первым мужем, кинорежиссером и продюсером Федором Бондарчуком, развивала фамилию как бренд. «Эта фамилия — это я», — заявила она.

По словам Бондарчук, ее нынешний супруг хочет, чтобы она носила его фамилию, но готов смириться с реальностью, потому что понимает, что при смене документов возникнут большие сложности, трудности с брендированием, развитием бизнеса.

Ранее было раскрыто имя любовницы Федора Бондарчука в 90-х.