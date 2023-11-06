Светлакова не узнать! Новый имидж шоумена поразил фанатов

Новый имидж шоумена Сергея Светлакова поразил фанатов. Популярный юморист надел очки, отпустил усы и в таком виде снялся в ролике для Telegram-канала «ФК Локомотив Москва».

«Всем привет, ребятушки! Уже сегодня суперматч "Локомотива" и "Спартака", поэтому снимем очки, сбросим усы, снимем парики и все актеры — на стадион. Я думаю, что там соберутся абсолютно все», — обратился Светлаков к поклонникам в новом образе.

«Я тебя не узнал», «Красавец! Усы в кассу», «Что с тобой, Сережа?» — отреагировали комментаторы на изменения во внешности шоумена.

Ранее шоумен Михаил Галустян сменил имидж и сделал фото.