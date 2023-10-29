«Света, извини»: раскрыто имя любовницы Федора Бондарчука в 90-х

Певица Лика Стар попросила у Светланы Бондарчук прощение за прошлые ошибки. В интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» исполнительница раскрыла подробности личной жизни и призналась, что была любовницей Федора Бондарчука в 90-х годах.

«Извини, Свет, прости. Это такая тонкая тема, но она для меня стала поучительной, она меня преследовала. Тема щепетильная, но за ней стоит все по-другому, это превратилось в другой ресурс. Я была одна, вся ответственность упала только на меня. Я, конечно, же сглупила, но мне было обидно и больно за то, что все упало на меня», — рассказала в интервью артистка.

В беседе со Светланой Бондарчук исполнительница призналась, что была неправа и сожалеет о то, что встречалась с женатым мужчиной.