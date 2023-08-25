Сваха Сябитова назвала причину большого количества разводов среди молодежи

Главную причину большого количества разводов среди молодежи назвала в интервью KP.RU известная сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она заявила, что большинство представителей нового поколения стремятся оставаться независимыми, вступая в брак.

«Мы то, взрослые, понимаем, что это невозможно. А после появления ребенка вообще ни о какой независимости не может быть речи. Поэтому если они женятся с такой философией, то при первых сложностях идут разводиться», — сказала Сябитова.

По мнению телеведущей, современной молодежи в большинстве своем кажется, что лучше убегать от проблем, чем пытаться их решить.