Опубликовано фото со свадьбы актера Александра Петрова

Фотографии со своей свадьбы опубликовал актер Александр Петров в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он сообщил, что сделал предложение новой возлюбленной, встретившись с ней лишь несколько раз.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда это она — понимаешь в секунду», — поделился Петров с подписчиками.

Избранницу актера зовут Виктория. Чета официально оформила отношения в Московском областном Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Невеста надела простое черное платье и кеды, жених пришел в джинсах, белой майке и пиджаке.