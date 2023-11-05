Дегенерация суставов! Врач назвал группы риска

Группы, подверженные риску ранней дегенерации суставов назвал в беседе с Мoslenta.online эндоскопист, главный врач, хирург, травматолог-ортопед медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Михаил Крынин.

«Время не щадит нас, и старение — неотъемлемая часть жизни. Биоресурс суставов ограничен, и остеоартроз, или дегенерация суставов, становится реальностью по мере старения, а также после перенесенных инфекционных заболеваний и травм», — сказал специалист.

По его словам, этот процесс сильнее всего затрагивает спортсменов, людей с избыточным весом и тех, кто малоподвижен или перенес травмы. Самым распространенным заболеванием суставов считается остеоартроз. Он проявляется болями, которые усиливаются при нагрузке, крепитацией (звуками или хрустами при движении) в суставах и ограничением подвижности.

Чтобы улучшить качество жизни и сохранить активность при старении, Крынин призвал вовремя обращаться к специалистам и начинать лечение. В качестве профилактики полезны ограничение нагрузок, лечение травм, регулярная физическая активность и поддержание оптимальной массы тела.

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