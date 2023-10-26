Жена Макаревича поделилась своим беспокойством. Война в Израиле лишила женщину смысла жизни

Об обстановке в Израиле и своих беспокойствах рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), супруга музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Эйнат Кляйн.

«В Израиле вся жизнь замерла две недели назад и с тех пор тянется непонятной резинкой, отмеряемой разве что бумами прилетающих ракет. Нет смысла в работе, нет смысла в радости, нет смысла ни в чем, пока в Газе более 200 заложников, пока продолжают погибать солдаты, пока ты знаешь, каков масштаб этой ненависти», — написала жена популярного музыканта.

Эйнат отметила, что в интернете она видит, что происходит в жизни других людей: одна девушка в повязанном на русский манер платке позирует на фоне красивого посудного шкафа, другая жалуется на привкус пробки в дорогом шампанском, третья предлагает «прокачать деньги дыханием», четвертая призывает «найти мир внутри себя». По словам Кляйн, наблюдать за течением совсем другой жизни ей болезненно.

Ранее россияне раскритиковали рэпера Джигана за поддержку Израиля в обострившемся арабо-израильском конфликте.