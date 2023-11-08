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16:30, 08 ноября 2023
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Суперполезный овощ для зимнего меню! Что советует врач?

Суперполезный овощ для зимнего меню! Что советует врач?

© Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Суперполезный овощ для зимнего меню назвала американский диетолог Стефани Маккерчер, ее слова приводит Daily Mail. Врач посоветовала есть капусту для улучшения работы пищеварительной системы.

Овощ богат витамином С, который помогает лучше усвоиться железу и кальцию. Также этот витамин считается антиоксидантом: он способствует защите клеток организма от износа.

Кроме того, в капусте содержится витамин А и калий, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают иммунитет, улучшают состояние кожи и поддерживают хорошее зрение.

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