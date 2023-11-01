Держится на честном слове! Супермодель Ирина Шейк снялась в крошечном лифчике

Супермодель Ирина Шейк снялась в экстремально крошечном лифчике на тонких лямках. Фото в откровенном наряде она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Шейк сделала селфи, на котором видно, что лиф а-ля кольчуга держится на честном слове и прикрывает только соски. Образ звезда дополнила короткой желтой юбкой, кожаным тренчем и туфлями на высоком каблуке.

Шейк добавила к публикации эмодзи улыбающейся тыквы. Предположительно, модель примерила яркий образ на Хэллоуин.

Ранее Шейк сбежала от папарацци в США и попала на фото.