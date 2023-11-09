Поклонники в шоке от фигуры Судзиловской! Как выглядит 49-летняя актриса в купальнике?

49-летняя актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в купальнике. Снимок с отдыха звезда опубликовала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала в двухцветном купальнике. Артистка надела на голову повязку, а образ дополнила квадратными солнцезащитными очками. Судзиловская отметила, что проводила отпуск в турецком Бодруме на берегу Эгейского моря, однако сейчас уже вернулась в Россию.

«Завершилась поездка. В Москве сразу же захватила работа, о чем скоро в подробностях», — поделилась телезвезда в публикации.

Пользователи сети принялись обсуждать фигуру актрисы. «Я в шоке от того, что так можно выглядеть в 49 лет! Браво! Пример для подражания», «Не перестаю восхищаться этой красотой», «Ничего лучше не видел, совершенная дева», «Браво за фигуру», — написали они комплименты.

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