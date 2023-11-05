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21:30, 05 ноября 2023
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«Ух, какая богиня!» 49-летняя Судзиловская взбудоражила сеть фотографией в бикини

«Ух, какая богиня!» 49-летняя Судзиловская взбудоражила сеть фотографией в бикини

© Кадр: Telegram-канал olesya_sudzilovskaya

Фотографию в бикини опубликовала в личном Telegram-канале 49-летняя актриса Олеся Судзиловская.

«Всем доброй ночи!» — подписала она снимок, на котором изображена в черно-белом раздельном купальнике на завязках. На лице знаменитости нет макияжа.

Увиденное восхитило и взбудоражило сеть. «Ух, какая богиня», «Афродита», «Ну и какая такая спокойная ночь будет после таких фото?», «Да уж, ночка точно будет доброй», «Олеся, ну зачем же так заставлять нервничать на ночь глядя? Фигура — огонь!», «Встал вопрос: как тут уснешь?» — написали подписчики звезды в комментариях.

Ранее фото в бикини опубликовала 41-летняя певица Наталья Подольская.

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