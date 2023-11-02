Стужук показала лицо после тотальной пластики. Шокирующие кадры!

«Насмотрелась чужих Хэллоуин-рилсов, и душа моя не выдержала. Выглядит даже для меня пугающе», — подписала она публикацию.

На данный момент блогер не раскрывает, какие именно манипуляции с ее лицом проделал хирург, но отмечает, что это не круговая подтяжка. На кадрах лицо Стужук запечатлено в специальном корсете. Ее щеки, нос и область под глазами заклеены пластырем, а лоб перевязан. Ее веки ярко-фиолетового цвета из-за постоперационных синяков.

То, что Стужук, продвигающая в соцсетях идеи осознанности и принятия себя, пошла на пластическую операцию, возмутило ее подписчиков.

«И при этом вести марафоны, как принять себя и любить. Двойные стандарты», «Это как надо себя не любить, чтобы, обладая таким прекрасным телом, так перекраивать его?», «Да у нее от принятия себя уже ничего не осталось», — прокомментировали юзеры.

Ранее телеведущая Виктория Боня показала лицо после пластики.