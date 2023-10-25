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09:58, 25 октября 2023
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55-летняя Екатерина Стриженова опубликовала фото в свадебной фате

55-летняя Екатерина Стриженова опубликовала фото в свадебной фате

© Фото: @strizhenovae

Фото в свадебной фате опубликовала в личном Telegram-канале 55-летняя актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Таким образом она отметила 36 годовщину свадьбы со своим супругом, телеведущим Александром Стриженовым.

«Ровно 36 лет, как мы поженились! Люблю», — подписала снимок она.

«Самая красивая, верная и любимая пара на ТВ!», «Очень уважаю вашу пару, желаю еще долгих лет счастливой совместной жизни», «Вы прекрасная пара», «Живите долго и счастливо», — написали поклонники в комментариях.

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