55-летняя Екатерина Стриженова опубликовала фото в свадебной фате

Фото в свадебной фате опубликовала в личном Telegram-канале 55-летняя актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Таким образом она отметила 36 годовщину свадьбы со своим супругом, телеведущим Александром Стриженовым.

«Ровно 36 лет, как мы поженились! Люблю», — подписала снимок она.

«Самая красивая, верная и любимая пара на ТВ!», «Очень уважаю вашу пару, желаю еще долгих лет счастливой совместной жизни», «Вы прекрасная пара», «Живите долго и счастливо», — написали поклонники в комментариях.