Столичный врач прокомментировала смерть звезды сериала «Друзья»

Смерть американского актера, звезды сериала «Друзья» в своем Telegram-канале прокомментировала столичный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт напомнила, что артист страдал от наркотической зависимости из-за чего у него постоянно менялся вес и на фоне этого развился пакреатит. Кроме того, пять лет назад после употребления запрещенных веществ у актера случился разрыв толстой кишки. Две недели Перри провел в коме, после чего ему девять месяцев пришлось ходить с калоприемником.

По словам Павловой, последние годы популярный артист почти не выходил на публику и выглядел гораздо старше своих лет — вновь набрал вес и трудом передвигался. Предполагаемой причиной смерти все еще является остановка сердца, однако экспертиза продолжается. Запрещенных веществ в крови артиста обнаружено не было.