Столичные знаменитости отпраздновали День знаний вместе с детьми
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Столичные знаменитости отпраздновали День знаний вместе со своими детьми и поделились в социальных сетях кадрами со школьных линеек.
Дочь звезды сериала «Воронины», актрисы Екатерины Волковой Елизавета пошла в шестой класс. Девочку признали одной из лучших учениц прошлого года, именно ей поручили торжественно пронести российский флаг на линейке 1 сентября. Сама Волкова призналась, что по школе совсем не скучает. «Но дети об этом не должны знать», — сказала она.
«Мы ныряем в осень и просим одного у этого учебного года: позитивной предсказуемости. Остальное мы сделаем сами!» — написала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) телеведущая Екатерина Гордон, чей сын Серафим стал первоклассником.
Отправилась в школу и девятилетняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса. «Не знаю, как Алиса, а я точно скучала по этому адскому расписанию и включенности во все разнообразные сферы», — отметила в своем блоге ее бабушка, блогер Симона Юнусова.
Трехлетний сын Тимати и модели Анастасии Решетовой Ратмир вместе с родителями посетил праздничное мероприятие в детском саду, в который начал ходить год назад.
Певец Филипп Киркоров проводил 11-летнего сына Мартина в пятый класс. В этом году мальчик сменил учебное заведение и теперь будет учиться в Технолицее в Подмосковье. Поздравить пятиклассника с праздником пришел также его крестный отец, телеведущий Андрей Малахов.
Дочь актрисы Марии Горбань, восьмилетняя Стефания поступила в третий класс. Девочка призналась, что очень соскучилась по одноклассникам и учителям.
Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова в этом году отвели на школьную линейку трех дочерей — 12-летнюю Ариелу, восьмилетнюю Лею и шестилетнюю Майю, которая пошла в первый класс.
Певица Глюкоза призналась в личном Telegram-канале, что не смогла присутствовать на школьной линейке своей младшей дочери Веры. Девочку проводили в шестой класс бабушка и дедушка.