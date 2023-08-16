Столичные жители раскрыли размер трат на подготовку ребенка к школе

Размер трат на подготовку ребенка к школе в опросе сервиса SuperJob раскрыли столичные жители. Стало известно, что москвичи оказались готовы потратить на подготовку к 1 сентября больше жителей других российских городов-миллионников.

В среднем москвичи потратили 15 тысяч рублей в преддверии начала учебного года. Жители Санкт-Петербурга — 13,7 тысячи рублей, а Екатеринбурга — 13,6 тысячи.

Аналитики также сравнили аналогичные показатели в Москве за предыдущие годы. Так, в 2022 году подготовка ребенка к школе обошлась москвичам в 14,3 тысячи, в 2020 — в 11 тысяч, а в 2018 — в 8,7 тысячи.