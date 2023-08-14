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22:01, 14 августа 2023
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Столичные анимешники массово спели популярный хит в ТЦ и попали на видео

Столичные анимешники массово спели популярный хит в ТЦ и попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва 125»

Столичные анимешники массово спели популярный хит в торговом центре «Щелковский» и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

По имеющейся информации, более 50 представителей субкультуры, увлекающиеся японской анимацией, переоделись в костюмы персонажей мультфильмов и хором спели известную песню «Батарейка» группы «Жуки».

В ролике видно, что остальные посетители, находящиеся в этот момент в ТЦ, с удовольствием начали подпевать молодым людям.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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