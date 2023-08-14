22:01, 14 августа 2023
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Столичные анимешники массово спели популярный хит в ТЦ и попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва 125»
Столичные анимешники массово спели популярный хит в торговом центре «Щелковский» и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва 125».
По имеющейся информации, более 50 представителей субкультуры, увлекающиеся японской анимацией, переоделись в костюмы персонажей мультфильмов и хором спели известную песню «Батарейка» группы «Жуки».
В ролике видно, что остальные посетители, находящиеся в этот момент в ТЦ, с удовольствием начали подпевать молодым людям.