Столичные анимешники массово спели популярный хит в ТЦ и попали на видео

Столичные анимешники массово спели популярный хит в торговом центре «Щелковский» и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

По имеющейся информации, более 50 представителей субкультуры, увлекающиеся японской анимацией, переоделись в костюмы персонажей мультфильмов и хором спели известную песню «Батарейка» группы «Жуки».

В ролике видно, что остальные посетители, находящиеся в этот момент в ТЦ, с удовольствием начали подпевать молодым людям.