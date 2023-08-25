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13:01, 25 августа 2023
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Столичную актрису госпитализировали в городе Шуя

Столичную актрису госпитализировали в городе Шуя

© Фото: @asmuskristina

О своей госпитализации в городе Шуя сообщила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) столичная актриса Кристина Асмус.

«Ротавирус — отстой. Два дня пролежала в местной инфекционке с высокой температурой и всеми сопутствующими ротавируса. Тряхнуло знатно, съемки все полетели… Зато организм хорошо так очистился», — рассказала в сторис известная уроженка подмосковного города Королев.

Асмус поблагодарила медперсонал районной больницы Шуи за оказанную ей помощь. Она уточнила, что острая фаза болезни позади, но до полного выздоровления еще далеко.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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