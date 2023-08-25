Столичную актрису госпитализировали в городе Шуя

О своей госпитализации в городе Шуя сообщила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) столичная актриса Кристина Асмус.

«Ротавирус — отстой. Два дня пролежала в местной инфекционке с высокой температурой и всеми сопутствующими ротавируса. Тряхнуло знатно, съемки все полетели… Зато организм хорошо так очистился», — рассказала в сторис известная уроженка подмосковного города Королев.

Асмус поблагодарила медперсонал районной больницы Шуи за оказанную ей помощь. Она уточнила, что острая фаза болезни позади, но до полного выздоровления еще далеко.