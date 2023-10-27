Стоит ли бояться бананов? Неожиданный факт о популярном фрукте

Неожиданный факт о банане раскрыла порталу «Доктор Питер» гастроэнтеролог Елена Манило. Она рассказала, стоит ли бояться популярного фрукта.

По словам врача, бананы содержат фруктозу — природный сахар, который практически не отличается от обычного. Поэтому неумеренное потребление этого фрукта может вызвать нарушения углеводного обмена.

Манило посоветовала съедать не более одного-двух бананов в день. При лишнем весе это количество нужно сократить до двух-трех штук в неделю. Лучше выбирать слегка недозрелые плоды и есть их в первой половине дня.

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