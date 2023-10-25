Раскрыта стоимость квартиры Николая Караченцова в центре Москвы

Стоимость квартиры известного российского актера Николая Караченцова в центре Москвы составляет 300 миллионов рублей. Сумму раскрыла вдова артиста Людмила Поргина в интервью KP.RU.

Поргина отметила, что хочет продать столичную недвижимость покойного супруга. По ее словам, квартира в Шведском тупике в 2003 году Караченцову досталась в качестве подарка от правительства. Вдова актера добавила, что редко бывает в Москве и большую часть времени живет на даче.

«На вырученные [от продажи квартиры] деньги построю музей Коли у нас на даче в поселке Валентиновка. Уже готов архитектурный план музея, я потихоньку перевожу на дачу вещи мужа и нашу с ним любимую антикварную мебель в стиле модерн», — рассказала Поргина.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева решила сдать в аренду свою квартиру в центре Москвы.