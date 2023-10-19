Россияне назвали главный нематериальный стимул для рождения детей

Заключение брака россияне назвали главным нематериальным стимулом для рождения детей, рассказал «Российской газете» первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев. Впроведенном сотрудниками университета исследовании приняли участие девять тысяч жителей разных регионов нашей страны.

«Укрепление института семьи, традиционных ценностей российского общества будет способствовать повышению рождаемости в стране», — уверен Алиев.

Он отметил, что для большинства респондентов не так важно, официально зарегистрирован брак или нет. Главное — чтобы был человек, на которого можно «опереться».

15 процентов опрошенных отметили, что проблемы в семье могут стать для них веской причиной для отказа от рождения детей.

Исследование также показало, что охотнее принимают решение о рождении еще одного ребенка многодетные родители.

Ранее были перечислены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье.