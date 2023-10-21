Стилист Рогов назвал модное осеннее сочетание

Модное сочетание для осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он порекомендовал носить черные колготки с белыми носками.

«Мне очень нравится этот стилистический прием», — признался эксперт. Он прикрепил к публикации фото, на которых видно, что черные колготки с белыми носками можно носить с мини-юбками разных цветов и материалов.

Ранее Рогов раскрыл недорогие тренды сезона.