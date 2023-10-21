09:55, 21 октября 2023
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Стилист Рогов назвал модное осеннее сочетание
© Фото: Edward Berthelot / Getty Images
Модное сочетание для осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он порекомендовал носить черные колготки с белыми носками.
«Мне очень нравится этот стилистический прием», — признался эксперт. Он прикрепил к публикации фото, на которых видно, что черные колготки с белыми носками можно носить с мини-юбками разных цветов и материалов.
Ранее Рогов раскрыл недорогие тренды сезона.