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09:55, 21 октября 2023
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Стилист Рогов назвал модное осеннее сочетание

Стилист Рогов назвал модное осеннее сочетание

© Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модное сочетание для осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он порекомендовал носить черные колготки с белыми носками.

«Мне очень нравится этот стилистический прием», — признался эксперт. Он прикрепил к публикации фото, на которых видно, что черные колготки с белыми носками можно носить с мини-юбками разных цветов и материалов.

Ранее Рогов раскрыл недорогие тренды сезона.

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